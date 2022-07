Jüri Laurson | Energia on muutunud luksuskaubaks!

Hinnatõusu pidurdamiseks ja energia hindade alandamiseks ei ole kahjuks valitsus märganud midagi olulist ette võtta – peale omavahelise kanakitkumise. Valitsusel peaks olema juba ammu paika pandud prioriteedid, kuidas saada korda enne talve elektri, gaasi ja kütuste hinnad. Elektri, gaasi, kütuste kõrged hinnad on tõstnud toiduainete, teenuste, ehitusmaterjalide jne hindu. Meie bensiiniliitri hind tanklates on tõusnud jahmatavalt kõrgeks ja jätkab tõusu. Kui arvestada üha kasvavaid kütuste ja elektri hindu, siis pole ime, et kõik hinnad tõusevad. Oleme Euroopa Liidus energia hinnatõusu poolest üks esimesi.