Euroopa Komisjoni ettepanek: vähendame kuni järgmise kevadeni gaasi tarbimist 15%

Euroopa Liit seisab silmitsi ohuga, et Venemaa gaasitarned vähenevad veelgi, sest Kreml kasutab gaasieksporti relvana ja peaaegu pooled liikmesriigid on juba saanud tunda tarnete vähendamise mõju, seisab pressiteates. Selleks, et vähendada Euroopa jaoks gaasitarnete edasise või täieliku katkestusega kaasnevaid riske ja kulusid, tuleb kiiresti võtta käsile meetmeid Euroopa energiaalase vastupanuvõime tugevdamiseks.