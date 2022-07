Hinnatõus on nii kiire, et kortermaja remondiks ei pruugigi kindlustusraha jaguda

Kortermaja põles ja mida ei hävitanud leek, selle rikkus päästjate kustutusvesi. Ehkki hoone karp oli kindlustatud, on nüüd selgunud tõsiasi: juba aastaid tagasi fikseeritud kindlustussumma pole enam hoone remontimiseks piisav. Kortermaja on alakindlustatud ja nüüd on õhus oht, et paarsada tuhat eurot remondiraha tuleb maksta majaelanike endi taskust. Kõnealuse juhtumi puhul pole veel lõplikku selgust tulnud, ent sarnaseid maju on Eestis veelgi. „Kunagised kuluprognoosid ja ka kokkulepitud kindlustuskaitsed ei pruugi täna enam tõesti piisavad olla,“ lausub Eesti kindlustusseltside liidu juhatuse esimees Mart Jesse. Ta ütleb, et seniajani pole praktikas väga palju selliseid juhtumeid olnud. „Samas on aga selge, et probleem on olemas ja kliendid peaksid sõlmitud lepingud üle vaatama, et riskid oleksid piisavalt kaetud.“