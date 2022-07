SÕJAKOKKUVÕTE | Moskva kurdab: Ukraina kasutab sõjas mutante!

Nagu me poleks vähe Kremli totraid teooriaid kuulnud, alates militaarsetest hanedest kuni ukrainlaste soovini mürgitada slaavi toidud. Nüüd väidavad Vene poliitikud oma „uurimisele“ tuginedes, et leidsid Ukraina sõjavangide verest jälgi, mis tõestavad, et nood on tegelikult teaduslik-sõjaväelised eksperimendid.