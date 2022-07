Võtab ilmet: Suuremad ümbersõidud ja piirangud Riia ringil saavad läbi

„See liiklus, mis ümberehitataval Riia ringil hakkab maapinnal kulgema, kolib autojuhtidele enam-vähem harjunud kohta tagasi. Sel nädalal püüame ära asfalteerida Riia tänava otsa, siis on sealne liiklus täpselt seal, kust ta hakkab olema. Valga poole suunduval teel on rohkem töid teha,“ ütleb ASi GRK Infra projektijuht Ergo Paas, et suuremad piirangud ja ümbersõidud Tartu suurimal tee-ehitusel saavad läbi.