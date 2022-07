KUIDAS LAPSED SAAVAD NAPSI? „Lasin täiesti suvalistel parmudel endale juua osta.“

Kesk-Euroopa riikides on kombeks, et inimesed joovad alkoholi sageli söögi kõrvale nii kodus kui väljaspool, samas korraga tarbitav kogus on väiksem. Põhjamaades aga on veidi teistsugused kombed: ei harrastata joomist söögi kõrvale, vaid võetakse lõõgastumiseks. Tihti ka tuju tõstmiseks, millegi tähistamiseks, aga ka raskete aegade üle elamiseks või unustamiseks. Kogused on seejuures suuremad.