KUULA! | RISTIISA SALAJUTUD: hääl teisest ilmast

Need on Tarankovi telefonikõned tema usaldusaluse allilmaliidri Eduard Košljakovi ehk Loksa Edikuga. Mehed lepivad telefoni teel kokku kohtumised allilmas tekkinud tüli arutamiseks. See puudutab ühe narkodiileri liikumist ühe grupeeringu alt teise alla ja kuidas tekkinud huvide konflikti lahendada. Varem olnuks Tarankovi isiklik osalus sellises asjas mõeldamatu, kuid ajad organiseeritud kuritegevuse ohjamisel olid muutunud.

Ühtegi nime neis kõnedes ei mainita. Küll saab sealt aimu, kuidas Tarankov allilmaasju juhtis. Näost näkku kohtumistel, eelistatuna kas Lasnamäel Linnamäe teel asuvas Comandori restoranis või tema kodu naabruses Kadrioru kohvikus.