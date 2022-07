VIDEO | VURRUDEGA VÕITLEJA? Ukraina armee tegi tagasivõidetud Ussisaarel üllatava avastuse

Juuni lõpus kuulis maailm rõõmu-uudisest, et juba sõja alguspäevil Ukraina vastuhaku sümboliks saanud tilluke, ent strateegiliselt suure tähtsusega Ussisaar on okupantidest vaba. Viimastel nädalatel on Ukraina armee tegelenud saare puhastamisega põgenema pistnud vaenlase mahajäetud kraamist. Muuhulgas tegid Ukraina sõdurid üllatava avastuse, kirjutab Ukrinform.