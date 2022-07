INETU ARMKUDE! Viletsa püsimeigi ohver kurdab: „Sõbrannadki naersid minu kulmude üle.“

Keiti käis esimest korda kulmude püsimeigis umbes kümme aastat tagasi. „Ega ma kohe aru ei saanudki, et midagi valesti on. Vaatasin, et värv on imelik ja pole nagu päris see. Aga tehnik rahustas maha ja ütles, et see on okei. Tuleb teha lihtsalt järelhooldus,“ meenutab ta.