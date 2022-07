Kohus saatis pangatöötajana esinenud kelmi trellide taha: ta pettis ohvrilt välja üle 23 000 euro

Mullu septembris helistasid J/le inimesed, kes tutvustasid end Swedbank töötajatena ja selgitasid, et kannatanu pangakontolt soovitakse teha ülekannet- seetõttu on vajalik paigaldada tema pangarakendusse kaitseprogramm. Kannatanu paigaldaski helistajate juhendamisel oma telefoni programmi, sisestas panga kasutajatunnuse ja pinkoodid. Kannatanu kontolt kanti temale tundmatu inimese kontole 1700 eurot. Seejärel viisid kelmid ohvri eksimusse, et koostöös politseiga üritatakse välja selgitada panga klientide andmebaasi ja klientide raha varastavad pangatöötajad. Kannatanul paluti minna pangakontorisse ja võtta välja 21 500 eurot, mida inimene tegigi. Seejärel pidi ta võtma hotellis toa ja andma hotelli ette sõitnud auto juhile üle kogu sularaha, mis lubati pärast politseioperatsiooni tagastada nagu ka kõik tehtud kulutused. Hotelli ette sõitis Parviz, kes andis pettuse ohvriks langenud inimesele panga kuldkliendi lepingu tingimused. Kannatanu andiski Parvizile üle 21 300 eurot.

Juunis mõistis Harju maakohus Parvizile kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, millest koheselt ärakandmisele kuulub kuus kuud vangistust, ülejäänud jääb tingimisi. Lisakaristusena kohaldas kohus Parvizi Eestist väljasaatmise koos sissesõidukeeluga viieks aastaks.