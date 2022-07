Kohus arutab endise linnaosavanema Tõnis Liinati vahi alt vabastamist

Esialgsetel andmetel on alust kahtlustada, et Tõnis Liinat kasutas ära oma ametiseisundit Pirita linnaosavanemana, mõjutas linnaosavalitsuse riigihankeid ja sai selle eest altkäemaksu. Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Triinu Olev selgitas, et kahtlustuse kohaselt kasutas Tõnis Liinat linnaosavanemana ära oma ametiseisundit, et suunata otsuseid, mis puudutasid Pirita tänavate, haljasalade ja rannahoolduse hankeid ja lepinguid. Harju maakohtu määrusega võeti kaitsepolitsei poolt kinni peetud Tõnis Liinat kaheks kuuks vahi alla. Liinati kaitsjad vandeadvokaat Paul Keres ja Andri Rohtla on esitanud maakohtu otsusele määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtule, kes seda nüüd arutama hakkab