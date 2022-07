Ärimees andis Katrin Lusti esindajad kohtusse

Turk ja Pild vaidlevad hagis esitatule vastu ja ei pea hagi perspektiivseks. Iraj Zand on esitanud Harju maakohtule hagi vandeadvokaatide Karmen Turki ja Maarja Pildi vastu, kes esindavad Katrin Lusti, kes avaldas viis aastat tagasi Zandi kohta valet saates „Kuuuurija“. Zand soovib Turkilt ja Pildilt Eesti Ekspressi paberlehes ja veebis teate avaldamist, et nad valetasid, on kirjutanud Eesti Ekspress. Zand leiab, et nad valetasid, kui väitsid, et „Kuuuurijas“ ei toimunud lugude kinni mätsimist. Samuti peaksid advokaadid kinnitama, et Zand rääkis tõtt tänavu jaanuaris Eesti Ekspressis ilmunud loos „Räpane lugu läheb veel räpasemaks“. Zand kõneles seal, et Lust tahtis Zandi käsitlenud loo tarbeks tema tausta pikemalt uurida, kuid selle asemel paisati eetrisse laimav saatelõik. „Peame hagi nõrgaks ja segaseks ning selle eesmärki arusaamatuks- kas see on ajakirjanikke esindavate advokaatide vastane rünnak või kohtu kurnamine või midagi muud. Väiteid, mille üle hageja soovib hagis vaielda, ei ole meie kliente esindades artiklis avaldanud,“ selgitasid Pild ja Turk Õhtulehele.