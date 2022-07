SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina viljapõllud lõõmavad

Vene Rossija-1 kanal näitas kummastavat uudisteklippi, milles ema ja isa rääkisid, kuidas said sõdurist poja surma järel osta uue Lada. Ilmselt oli propagandaklipi toon mõeldud olema südamlik („Poja mälestuseks ostsime kena uue auto“, „Isa ütleb, et Aleksei unistas valgest autost“), kuid mõjub hoopis õõvastavalt, kui mõelda, et lapse „kirsturaha“ sedasi reklaamitakse.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentõn Reznitšenko ütles, et Vene väed pommitasid Nikopolit 19. juuli öösel kuni 40 korda. Vene mürsud süütasid kaks tööstusettevõtet ning kahjustasid elamuid ja elektriliine. Ohvritest teateid ei olnud. Okupantide üritused edasi tungida on üldiselt tagasi löödud. Harkivi oblastis Dementiivka küla lähedal toimunud madinas hukkus üle 30 okupantide võitleja, Ukraina luure andmeil võeti üks ellu jäänud ohvitser sõjavangi.

Pommitamise tagajärjel süttivad ukrainlaste viljapõllud, mida tuletõrjujad elu eest kustutada üritavad. Teisipäeval kohtusid Teheranis Vladimir Putin ja Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, et arutada Ukraina teravilja eksporti. Venemaa, Ukraina, Türgi ja ÜRO osalusega läbirääkimised on väidetavalt lähedal kokkuleppele, mis allkirjastatakse selle nädala lõpus ning millega jätkatakse viljavedu Ukrainast üle Musta mere. Türgi kaitseminister Hulusi Akar kinnitas, et Ukraina ja Venemaa vahel on leitud põhimõtteline kokkulepe transporti võimaldava turvalise merekoridori rajamiseks.