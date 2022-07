Juhtkiri | Neljapäevane töönädal vs. 21 h tööpäev

Eestis on lood sotsiaalse turvavõrgu ja võrdsusega viletsad. Kohati on tunne, et maksudeks makstu kaob pigem mutiauku, kui haridusse või tervishoidu. Kas mõni poliitik julgeb käia välja idee, et makse tõsta, et riik saaks reaalselt paremaid teenuseid pakkuda? Et õpetajad ei peaks poole ööni sõidu jagamisteenust pakkuma, et hakkamasaamiseks vajalikku lisaraha teenida. Et võrdselt inimlikult elaks ära nii vanurite hooldajad kui ka IT-spetsialistid. Ja inimesed soovivad oma töö eest elamiseks piisavat palka, mitte toetusi. Ei tasu unustada, et kuskilt peab riik leidma raha juba lubatud toetuste maksmiseks, mis peaks peagi valijate rahakotti jõudma.