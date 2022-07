SAAGE TUTTAVAKS, MURSU JA FREYA: mööda Euroopat peesitamas käivad morsad tekitavad alati elevust

Möödunud pühapäeval lõi Soomes laineid Haminas nähtud morsk, kes paar päeva hiljem uuesti välja ilmus ja ühe mehe aias natuke pahandust korraldas, siis aga mõnusalt põõsaste alla tukkuma heitis. „Imestasin veel, et kes minu vaibakloppimise puu kallal möllanud on ja viskasin nalja, et raudselt Hamina morsk,“ räägib Jukka Ilta-Sanomatele. Ja oligi.