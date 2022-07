Mida teha, kui kass muutub tüütuks? Vabatahtlikest koosnevas organisatsioonis Cats Help MTÜ tegutsev Evelyn leiab, et sel juhul on ainuõige variant otsida kiisule uus kodu. Mida aga loomaomanikud teevad? „Trendiks on saanud, et täiesti terved ja sõbralikud kodukassid viiakse kliinikusse surmasüstile. Inimesed, mõelge ometi, mis te teete! Kass on ikkagi pereliige!“ palub Evelyn.