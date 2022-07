Seisukoht | „Banaaanas“ – päriselt?!

Kuigi viisakalt riidesse panek on igati tervitatav, siis ülejäänud trendiga kaasnev on pehmelt öeldes räige. Mida küll mõtleb inimene, kes keset filmi loobib banaane? Kuidas oleme üldse siia jõudnud, et teismelistele peab selgitama, kuidas banaanide ja üldse toiduga mängimine ei ole mitte mingil moel viisakas?