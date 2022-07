Liina Laas | Miks peaks keegi minema infotehnoloogiat õppima?

Sõjapõgenike näitel on saanud väga valulikult selgeks, et ülikoolidiplom ei pruugi tagada võimalust töötada erialasel tööl kõikjal maailmas. Ilmselt paljudele tuli see ebameeldiva üllatusena ning tegelikult ongi ääretult kurb, et aastatepikkune pühendumus ei tähenda mõnes muus riigis tööd otsides mitte midagi. Tehnoloogiasektor on selles mõttes teistsugune. Haridus on piiriülene, mis peaks praeguseid abituriente veelgi enam panema valima õpingute jätkamiseks just seda eriala.