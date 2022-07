SIPELGAVALVE! Emajõe Veevärk otsib viisi, kuidas ehitada sipelgakindlaid rajatisi

Aruheina sõnul on pärimise eesmärgiks saada terviseametilt võimalikud selged suunised. Praegu on ettevõte koostamas üldtingimusi puurkaevude ja joogiveemahutite ehitamiseks ning nende sooviks on panna kokku sellised insener-tehnilised lahendused, et sipelgad ei pääsekski veevärki rajatistesse. Ilmselt nii putukakindlaid ehitisi rajada ei õnnestu, aga kuna ettevõttel on juba kogemusi inimrajatistesse tunginud sipelgatega, siis on soov selliseid olukordi ennetada.