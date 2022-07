Iisrael polnud nõus võõrustama europarlamendi komisjoni, mille liige on Jaak Madison

Juudid heidavad Madisonile ette, et ta on kutsunud üles leidma „lõplikku lahendust“ immigratsiooni vastu Euroopas. Ka tuuakse välja, et 2015. aastal kirjutas Madison oma blogis: „On tõsi, et olid koonduslaagrid, sunnitöölaagrid, harrastati gaasikambritega mänge, kuid samas selline nn „range“ kord tõi ka Saksamaa tol ajal üsna sügavalt p**sest välja, sest areng, mis põhines küll esmajärjekorras sõjatööstusel, viis riigi vaid loetud aastatega Euroopa üheks võimekamaks. Ma ei taha küll õigustada nüüd selle tekstiga natsikuritegusid ja massimõrvu (kuigi sealgi on hukkunute arvud väga vastuolulised), kuid ei saa vaadata asja vaid ühe mätta otsast, peaks nägema ka positiivseid pooli, mis kaasnesid tolleaegse korraldusega.“

EKREsse kuuluv europarlamendi saadik Jaak Madison ütles kommentaariks Eesti Ekspressile: „Meie ootasime siiamaani Iisraeli ametliku seisukohta. Kui nad väidavad siseriiklikule meediale midagi mingi blogipostituse osas, siis see on muidugi väga valikuline, sest see sama kuri isik nimega Madison on korduvalt aastatel 2015–17 kaitsnud nende enda positsioone võitluses Palestiina poolse terrorismiga. (…) Ma olen väljendanud korduvalt seisukohti selle osas, et toetan Iisraeli õigust enesekaitsele ja suveräänsusele. Kui nad tõlgendavad mingisuguseid blogipostitusi ajast, kus ma polnud valitud isegi vallavolikokku, siis ilmselgelt on see ülereageerimine ja ülim emotsionaalsus. Rahvusvahelises suhtluses võiks kindlasti olla natuke alalhoidlikum, koostööaltim ja avatum parlamendiliikmete vastu, kes on valitud teiste riikide inimeste poolt.“