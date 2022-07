GALERII | KAITSEVÄKKE MINEV NOORMEES: „Vanaema muretseb väga, tüdruksõber muretseb. Rahustan neid, sest usun, et kõik läheb hästi!“

Tallinnas Aiandi tänaval asuvas kogunemispunktis on teisipäeva hommikul päris rahvarohke. Inimesed tulevad nii üksi kui ka suurte gruppidena. Ka lähedased on siia kogunenud, et tulevastele sõduritele edu soovida ja neid bussile saata. Esmaspäeval alanud kogunemised kestavad kolm päeva. Bussi sisenetakse rõõmsalt, järjekorras märkab meesteväe seas ka mõnd üksikut naisajateenijat.