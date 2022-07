KAS NARVA TANK KOLIB HIIUMAALE? Piirilinna meer Raik: „Kõik lahendused on halvad!“

Eesti riigi ja turismi turundaja on ettevõtluse arendamise sihtasutus, mis toimetab ka veebikülge „Puhka Eestis“. Sellel leheküljel on nn Narva tank toodud välja kui üks vaatamisväärsus Narvas. Ühtlasi on see ajalooline tähis kohas, „kus 25.–26. juulil 1944 ületasid Leningradi rinde väed kindral Fedjuninski juhtimisel Narva jõe.“ Lisaks sellele on „Puhka Eestis“ kirjelduse järgi tank T-34 kujunenud Ida-Virumaal, peamiselt Narvas, Virumaa vastabiellunute üheks populaarsemaks peatuspaigaks: tanki kahuritoru ümber sõlmitakse ühe pulmarituaalina värviline lint.