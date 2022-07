Keskerakond soovib toidukaupade käibemaksu langetamist 9 protsendile

„Hinnarekordeid purustavate energiahindade mõju jõuab ka poelettidele. Juunis kallines Eesti Konjunktuuriinstituudi toidukorvi maksumus aastases võrdluses koguni 18 protsenti. Kui viimastel aastatel on toidukorvi kallinemine jäänud maksimaalselt 2 euro piiresse, siis tänavu suurenes maksumus rohkem kui 14 euro võrra,“ märgib Tõnis Mölder. „Viimased uuringud näitavad, et hinnaralli mõjutab oluliselt ka toidukaupade tarbimist – inimeste ostukorvis kasvab soodushinnaga ja odavamate toodete osakaal, mis omakorda avaldab mõju elukvaliteedile. Eestimaalased eelistavad kodumaist toitu, kuid on samas väga hinnatundlikud.“