Riigieksamipetised jäid vahele ja tulemus tühistati

„Noored koolilõpetajad on meil nutikad ja targad, seda näitab ka asjaolu, et riigieksamitel oli 100 punkti saanuid tervelt 41. Paraku kasutavad mõned noored oma taibukust ära selleks, et eksamil niiöelda lihtsamalt läbi saada,” ütles haridus-ja noorteameti testide ja hindamise osakonna matemaatika ja loodusainete hindamisvaldkonna juht Alge Ilosaar, kelle sõnul on spikerdamine riigieksameid saatnud aastast aastasse. „Me avastame seesugused juhtumid väga suure tõenäosusega ning spikerdamisega vahele jäänud õpilane peab leppima eksamil nullpunktilise tulemusega. „ Tänavuse matemaatika riigieksami hindamisel tekkis 15 juhul kahtlus kõrvalise abi kasutamise kohta, märkis Ilosaar, kelle kinnitusel tuvastasid 13 õpilase töö puhul hindajad nutirakenduse kasutamise, mis ei ole eksamil lubatud. „Kahe õpilase puhul tehti kindlaks, et töö on maha kirjutatud teise õpilase pealt. Nendel õpilastel loeti eksam mittesooritatuks.”

„Nõndaks julgustame noori oma tarkust ja kavalust kasutama kogu kolme gümnaasiumiaasta vältel hoopis ainetundides süvenedes õppematerjali omandamisel, selmet lootma jääda võimalusele spikerdada,” rääkis Ilosaar.