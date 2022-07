SÕJAKOKKUVÕTE | Vene oligarh nõuab sanktsioonide tõttu tekkinud kahju hüvitamist

Märtsis otse-eetris sõja vastu meelt avaldanud teleajakirjanik Marina Ovsjannikova vahistati taas, vahendab AFP. „Marina on kinni peetud. Puudub teave selle kohta, kus ta on,“ postitasid lähedased Telegrami. Sõnum sisaldas kolme fotot, millel kaks politseinikku juhatasid teda valge kaubiku juurde. Ovsjannikova postitas oma Facebooki-lehele hiljem ka pilte, öeldes: „Läksin koertega jalutama, just astusin väravast välja, mundris inimesed lähenesid mulle. Nüüd istun Krasnoselski siseministeeriumis.“ Kolm tundi hiljem ütles Ovsjannikova, et ta on vabastatud. „Ma olen kodus. Kõik on korras. Aga nüüd tean, et kui välja minna, siis on alati parem kaasa võtta kohver ja pass.“ Tema advokaat oletas, et vahistamine oli ühel või teisel viisil seotud tema protestiaktiga. Märtsis tungis Pervõi Kanali toimetaja Ovsjannikova õhtuse uudisteprogrammi „Vremja“ võtteplatsile, hoides käes plakatit ingliskeelse tekstiga „Ei sõjale“. Eelmisel reedel postitas Ovsjannikova Telegrami fotod, millel on näha teda Kremli lähedal, kaasas protestiplakat, mis taunib laste tapmist ja nimetab Putinit tapjaks. Ovsjannikova Pervõi Kanali aktsiooni ehtsus ja spontaansus seati Eesti meedias tõsise kahtluse alla põhjendusega et sellised telekanalid ei laseks volitamata isikul mingi plakatiga stuudiole ligigi tulla, samuti saanuks kaadri eetris palju kiiremini välja vahetada.