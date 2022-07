Juhtkiri | Milline on ideaalne ministri pädevus?

Tänases lehes leiab endine justiitsminister Rein Lang, kes on lõpetanud Tartu riikliku ülikooli õigusteaduskonna, et valitsusse võiksid kuuluda ka juristid, mis oleks üks tagatis õigusriigi pidevale ja põhjendatud toimimisele. Tema sõnul on just justiits- ja rahandusministeeriumi puhul erialane kompetents märksa suurema tähtsusega kui teiste ministeeriumite puhul. Tuleb temaga nõustuda, et juriidika on küllalki spetsiifiline valdkond ja seda täiesti tundmata võib keeruline olla selles kiirelt orienteeruda. Värske justiitsminister Lea Danilson-Järg on aga lõpetanud haldusjuhtimise eriala. Kuidas ta uues ametis hakkama saab?