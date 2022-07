SEIKLUSED KADUNUD ASJADE MAAL: taaskasutuspoodi rändas hiidtigu, politseisse jõudsid kirves, sangpomm ja purk suguelundiga

Ikka juhtub, et otsid taga lemmikkampsunit või pükse ning alles pärast pikemat tuustimist saad aru, et ilmselt sattus see kotti, mille viisid mitu päeva tagasi annetusena taaskasutuspoodi. Mis nüüd edasi? „Me sorteerime annetusi kauplustes jooksvalt kogu päeva. Paratamatult on võimalus, et mõni asi leiab juba vahepeal uue omaniku. Ent kiire reageerimise korral ehk õnnestub veel lemmikesemed tagasi saada,“ selgitab Sõbralt Sõbrale kauplusteketi tegevjuht Kaspar Nummert.