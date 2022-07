JUSTIITSMINISTRIKS KÕLBAB KES IGANES?! Rein Lang nuriseb: sellel kohal on erialane pädevus suurema tähendusega kui mujal

„Justiits- ja rahandusministril on kõikide valitsusotsuste puhul viimase sõna õigus. Kui mingi eelnõu läheb ringlusesse, siis lõpuks on määrava tähendusega rahandus- ja justiitsministri arvamus,“ selgitab Rein Lang, kes kandis aastatel 2005–2011 justiitsministri portfelli. Tartu riikliku ülikooli õigusteaduskonna lõpetajana peab Lang kahetsusväärseks, et on taganetud põhimõttest, et valitsusesse võiksid kuuluda ka juristid.