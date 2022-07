GALERII | Ministrikandidaatidega kohtunud president Karis: valitsusele ei ole anda 100 päeva üheks meeskonnaks kasvamiseks

President Alar Karis kohtus Kadriorus Kaja Kallase teise valitsuse kõigi uute ministrikandidaatidega, et neilt endilt kuulda järgmise kaheksa kuu plaanidest. Riigipea loodab, et koostöö uues koalitsioonis laabub tõrgeteta ning Eesti saab endale tegusa ja toimiva valitsuse, mis keerulisel ajal langetab otsuseid, et leevendada eri kriisidest tingitud paineid.