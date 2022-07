Eesti saatis Ukrainale haubitsad lisaraudadeta. Erukindral Laaneots: „Kui seda tehti teadlikult, on see täielik kuritegu!“

Erukindral Ants Laaneots räägib, et iga FH-70 haubitsaga tuli Saksamaalt kaasa kaks või kolm varurauda. „On ju teada, et kui suurtükid lasevad, need kuluvad. Kõikides sõjavägedes on nii, et relvade juures peavad olema varurauad. Kulub esimene ära, saadetakse tehasesse, et upgrade'ida (ingl. k – uuendada) ja varuraud läheb käiku,“ räägib Laanots varuraudade olulisusest.