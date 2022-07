OTSE | Ministrid annavad riigikogus ametivande

President nimetas valitsuse ametisse esmaspäeval kell 14. Alar Karis ütles ministritele kõneldes, et tegemist ei ole kriisivalitsusega, vaid kriiside lahendamise valitsusega. „Kui kujundlikkust otsida, siis peate olema tuletõrje või kiirabi valitsus. Kusjuures, maja ei tohi maha põleda ja patsient peab ellu jääma.“

President kohtus möödunud nädalavahetusel uue koalitsiooni ministrikandidaatidega, et neilt endilt kuulda järgmise kaheksa kuu plaanidest. Riigipea loodab, et koostöö uues koalitsioonis laabub tõrgeteta ning Eesti saab endale tegusa ja toimiva valitsuse, mis keerulisel ajal langetab otsuseid, et leevendada eri kriisidest tingitud paineid.