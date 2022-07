Kohtutäitur müüs maha Mikk Tarraste talu

Talualal asuvad ühekorruseline elamu, majandushoone, šahtkaev ja käimla. Kohtutäitur määras talu alghinnaks 15 000 eurot. Kohtuotsuse järgi mõisteti Tarrastelt kannatanute tsiviilhagiks välja mõistetud üle 334 000 euro. Läinud aastal pani kohtutäitur Tarraste talu müüki ning see on tänaseks müüdud. Kes talu ostis, kohtutäitur avaldada ei saa. Hiljuti pandi Delfi teatel oksjonile Tarraste Subaru Outback , millega ta sõitis 2020. aasta saatuslikul ööl- seda müüdi auto24.ee keskkonnas 500 euro eest.

Kaks aastat tagasi juunis riivas Tarraste oma autoga Lihula lähistel asuvas tanklas mitut sõidukit ning põrutas vastu bensiinijaama seina. Alkoholi ja rahusteid segamini tarvitanud Tarraste põgenes sündmuskohalt. Talle järgnes mootorrattal kaitseliitlane Virgot. Tarraste tulistas talle järgnenud Virgotit, kes hukkus, ning kahte sündmuskohale sattunud sõiduautot, millest ühes hukkus 61aastane naine ning raskelt viga said kaks väikest last. Sel kevadel võttis eluks ajaks vangi mõistetud Tarraste endalt vanglas elu.