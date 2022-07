Abipolitseinike arv väheneb

Kokku oli märtsi alguse seisuga 1154 abipolitseinikku Enim, 25 abipolitseinikku oli neid vähenenud võrreldes 1. jaanuari 2021 aastaga Põhja prefektuuris, kus tänavu märtsi alguses oli kokku 434 abipolitseinikku, selgub politsei-ja piirivalveameti personaliaruandest. Lääne prefektuuris oli tänavu märtsi alguses kokku 181 abipolitseinikku, keda on 23 vähen kui eelmise aasta 1. jaanuari. Juuli alguse seisuga on Lääne prefektuurist lahkunud 13 abipolitseinikku, kellest viis on asunud teenistusse. Lääne prefektuuriga on liitunud 17 abipolitseinikku, märkis PPA pressiesindaja Indrek Hirs. Ida prefektuuris ja Lõuna prefektuuris on aasta alguse seisuga abipolitseinikke lahkunud vähem.