SÕJAKOKKUVÕTE | Euroliit loobub aasta lõpuks pea täielikult Vene nafta ostmisest

Laupäeval avaldas Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell pöördumise, milles rõõmustas, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid tõepoolest toimivad. Sõja järjest pikemaks venimise tõttu mõistab ta, et inimestel võib tekkida küsimusi, kas sanktsioonidest ikka on kasu. „Kahtlemata peame neid kasutama targalt suunates ning mis peamine, need vajavad strateegilist kannatlikku meelt, sest soovitud mõju saavutamiseks võib veel kauem aega minna,“ kirjutas Borrell. Ta tõi esile euroliidu ühe peamise sanktsiooni: aasta lõpuks loobuda 90% Vene päritolu nafta ostmisest. Ent kas Kreml ei või seda siis mõnel muul turul müüa? Ikka võib, möönab Borrell, ent lisab siis: aga mis hinnaga? Moskva peab tegema korralikke allahindlusi. Ja mis peamine: Euroopa vabaneb oma energiasõltuvusest Venemaast.