Laenud peal, kardad sügist? Kas fikseerida kodulaenu intress?

Enamik siinsete elanike eluasemelaene on seotud kuue kuu euriboriga, mis on juuni keskpaigast saati üle aastate taaskord positiivne. Praegu on 6 kuu euribor 0,379 protsenti, kuid aasta lõpuks võib see tõusta 1 protsendi juurde, tuleval aastal veel kõrgemaks. See on paljud laenumaksjad murelikuks teinud. Nimelt tähendab kõrgem euribor laenuvõtjatele ka suuremat laenumakset. Paljud pangad on välja hõiganud, et pakuvad intressi fikseerimist. Kas see võib olla imerohi, mis toob ees olevatel sügis- ja talvekuudel südamerahu?