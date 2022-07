Juhtkiri | Majanduse negatiivne nõiaring

Kasiinos on reegel, et maja võidab alati. Intressi ja hindade fikseerimisega kipub sama reegel kehtima. Ükski elektritootja ei soovi kahjumit teenida. Et pakkuda fikseeritud hinnaga elektrit, peab see hind katma hinnakõikumised ja seetõttu kipub olema pikal perioodil kõrgem kui börsihind. Sama loogika kehtib laenuintressidega. Lõpuks on võidus need, kellel on sääste, et ajutiselt kõrgeid hindu ja intresse taluda. Selleks peab aga heal ajal säästma, see ent pole kõigil kombeks.