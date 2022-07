Ene Pajula | Mammi ei usu, et lapsi saaks osta

Kui konduktor neid keelama tuli, siis pistsid oma purgid kotti, aga võtsid kohe jälle välja, kui keelaja kadus. Ja juttu jätkus neil kauemaks! Kõik kolm olid kõvad vandenõuteoreetikud. Üks mis kindel – Trumpilt varastati tema valimisvõit! Kas see on ikka veel teema, ei jõudnud mammi ära imestada. Ja siis – kolmas ilmasõda juba käib! Putin ei jäta enne, kui kogu maailma on sõjas! Selle kohta ei oska mammi midagi öelda, tema pole mingi Vanga. Ja üldse, selle sõja eesmärk on keskklass maailmast ära hävitada. Vennikesed olid rääkimisega nii ametis, et ega nad kaaslasi kuulanudki, püüdsid aga üksteisest üle rääkida. Mammi oleks tahtnud küsida, et kes seda keskklassi siis hävitada kavatseb, Putin või? Ja sellisel juhul, kas venelaste pommid küsivad inimestelt enne palgatõendit, kui pähe prantsatavad? Ja miks just keskklass on sihtmärgiks võetud? Kui juba kellegi hävitamiseks läheb, kas siis poleks lihtsam ja loogilisem just äärmused ära kaotada?