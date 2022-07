Sudaani naist ähvardab abielurikkumise eest kividega surnuks loopimine

Tiyrab lubas, et kaebab otsuse edasi. Suurem osa kividega surnuks loopimise karistusi tühistatakse kõrgemas kohtus, vahendab The Guardian.

Naise toetavad muretsevad, et otsus on märk sellest, et oktoobris toimunud sõjaväeline riigipööre julgustab seadusandjaid tagasi pöörama üleminekuvalitsuse ajal saavutatud väikeseid edusamme naiste õiguste eest.