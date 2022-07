OTSEBLOGI | Raketirünnak tabas Odessat ja Dnipro linna

Vene okupandid ründasid ööl vastu laupäeva Dnipro linna, kus hukkus kolm inimest. Hetkel on teada, et haavata sai veel 15 inimest. Samal hommikul sai tabamuse ka Odessa.

Venemaa kaitseministeerium väitis ilma tõendeid esitamata, et eilne Vinnõtsjat tabanud raketilöök oli suunatud sõjalisele sihtmärgile – Ukraina õhujõudude väejuhatuse kohtumisele: „14. juulil tabasid ülitäpsed raketid merelt Vinnõtsja linna ohvitseride maja hoonet. Rünnaku ajal toimus selles sõjaväeobjektis Ukraina õhujõudude väejuhatuse kohtumine välismaiste relvatarnijate esindajatega. Rünnaku tulemusena hävitati koosolekul osalejad.“

Mõkolajivis said viga neli inimest, kui Vene väed pommitasid kaht kõrgkooli.

Vene raketid tabasid neljapäeva hommikul Kesk-Ukraina linna Vinnõtsja, tappes vähemalt 23 tsiviilisikut. Haavatuid on sadakond ning põles umbes 50 sõidukit.

Zelenskõi rääkis neljapäeval Hollandis Haagis toimunud Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimise konverentsil esinedes, et Venemaa on alates veebruarist Ukrainast sunniviisiliselt välja viinud ligi 2 miljonit inimest, sealhulgas rohkem kui 200 000 last.

Rohkem kui 40 riiki leppisid kokku, et koordineerivad Ukrainas sõjakuritegude uurimist. Neljapäeval allkirjastasid 45 riiki, sealhulgas Euroopa Liidu riigid, lisaks ka Suurbritannia, USA, Kanada, Mehhiko ja Austraalia Haagis toimunud konverentsil poliitilise deklaratsiooni koostööks. Praegu on käimas umbes 23 000 sõjakuritegude uurimist, mida juhivad erinevate riikide meeskonnad.

USA sõjauuringute instituudi andmetel on Venemaa alustanud vabatahtlike mobilisatsioone, et oma sõdurite puudust vähendada. Mõttekoda ütles oma raportis, et Kreml on „tõenäoliselt andnud Vene regioonidele korralduse moodustada vabatahtlikke pataljone, et osaleda Venemaa invasioonis Ukrainas, selle asemel et kuulutada välja osaline või täielik mobilisatsioon Venemaal“.

Ukraina infrastruktuuriminister Oleksandr Kubrakov ütles, et Kiiev on pärast kõnelusi Venemaa, Türgi ja ÜROga jõudnud sammukese lähemale kokkuleppele teravilja eksportimiseks läbi Musta mere sadamate.

Väidetavalt hukkus üks kollaborandist linnapea. Veliki Burluki linnakest juhtima määratud kremlimeelne ametnik Jevgeni Junakov sai surma autopommiplahvatuses. Okupandid süüdistavad Ukraina luuret ja sabotööre. Esmaspäeval pääses napilt tulistaja kuulide eest Kremli poolt Melitopoli meeriks määratud Andrei Siguta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Venemaal „pole julgust lüüasaamist tunnistada“. Üleriigilises televisioonis edastatud pöördumises tögas Zelenskõi Vene sõjaväe ilmset sõltuvust vananevatest relvadest ja nõukogudeaegsest taktikast ning rõhutas, et tema riigi kodanike ühtsus koos Ukraina relvajõudude tugevusega tähendab, et sõja tulemus on "kindel“.