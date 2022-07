KÜTTEPUUDE VÄÄRTUS KASAVNUD 100%! Mis põhjustas hinnaralli?

Harvesterid on pärast raierahu lõppu jõudnud metsades ragistada natukene rohkem kui kaks nädalat. Selle ajaga pole suudetud korvata puidu puudujääki, mis on üks põhjus, miks küttepuude hind on praegu eriti krõbe. Küttepuudele võib mingisugust hinnalangust oodata sügisel.