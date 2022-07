Punamonument kujunes joomarite kogunemiskohaks

Ühishauda maetud tuleks ringi matta kalmistule, mälestis tuleks teisaldada ja ühtlasi sellelt ära võtta riikliku mälestise staatus, teatavad vallavanem Riivo Noor ja vallavolikogu esimees Jaanus Kalev pöördumises kultuuriministeeriumi ja sõjahaudade komisjoni poole. Vallavalitsuse hinnangul on tekst mälestussambal meie kultuuriruumi sobimatu. 1946. aastal nõukogude poolel langenutele rajatud mälestussamba küljes oleval tahvlil on kirjas 14 nime. Mälestis asub Kehra pargis, kus toimuvad valla suurüritused nagu Kehra päev, Silvi Vraidi mälestuskontsert ning muud erinevad kontserdid, mistõttu ei ole selle mälestise ja ühishaua asukoht kõige sobivam, märgivad vallajuhid. „Tänaseks on Kehra linna pargis asuv osaliselt hooldatud punamälestise ümbrus kujunenud alkoholilembeste isikute joomiskohaks, kuna mälestise ümber asuvad puud pakuvad neile piisavalt privaatsust ja varju ning kauplused alkoholile lisa ostmiseks on lähedal,” märgivad vallajuhid.