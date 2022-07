Politsei otsib Põltsamaa lähistel kadunud 54aastast Andrest

Andres lahkus oma elukohast Võisikul hommikul Kolga-Jaani poole marju korjama, kuid pole õhtuks tagasi tulnud. Varasemalt on mees marjul käies alati naasnud. Andresel pole kaasas telefoni, samuti ei pruugi ta selles piirkonnas hästi orienteeruda.

Andres on umbes 180 cm pikk ja hallide juustega, ta on ettepoole küürus ja kõnnib aeglaselt. Lahkudes olid Andresel seljas tumedat värvi dressid. Politsei palub kõigil, kes on Andrest täna näinud, anda sellest teada hädaabinumbril 112.