Mis on tuulispask, mis vesipüks, mis tolmukurat?

„Tornaado on keerlev õhusammas, mis ulatub äikesepilvest maapinnani. Pagi on äikesepilve all või eel esinev väga tugev tuulehoog, mis võib kesta kõigest minuti, aga viia selle ajaga paigalt terveid maju. Oluline on teada, et pagil puudub pöörlev õhusammas,“ alustab loengut klimatoloog Ain Kallis, Eesti keskkonnaagentuuri peaspetsialist.