SÕJAKOKKUVÕTE | Herem Ukrainas: nad kaitsevad elu hinnaga nii ennast kui meid

Ukraina politseijuht Ihor Klõmenko teatas, et 23st Vinnõtsja surnukehast on tuvastatud 19, sealhulgas nelja-aastane tüdruk (kellest saab lugeda SIIT ) ning kaks poissi vanuses seitse ja kaheksa aastat. Üle 70 inimese on haiglas ning 18 otsitakse endiselt taga.

Ukrainat külastas sel nädalal kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. Ta arutas Ukraina kaitseväe juhataja kindral Valeri Zalužnõiga sealse kaitseväe edasisi toetamisvõimalusi ning sai ülevaate sõjategevuse hetkeseisust. „Niikaua, kui ukrainlastel sõjas hästi läheb, läheb ka meil hästi. Ukrainlaste moraal on kõrge, kuid see konflikt ei ole kahjuks lõppemas. Seetõttu on üheks edu eelduseks lääneriikide pidev sõjaline abi ning täiendav väljaõpe, et Venemaa ülekaal tasandada. Ka meie kaalume täiendavaid võimalusi Ukraina toetamiseks,“ ütles kindralleitnant Herem ning lisas, et tema silmis saab sõda Ukrainas lõppeda kahel moel – siis kui Vene Föderatsioon viib kõik oma väed Ukrainast välja või kui ukrainlaste tegevuse tulemusena ei jää nende riigi territooriumile ühtegi okupanti alles. „Võin kinnitada, et Eesti sõjaline abi on Ukrainas läinud õigesse kohta ning sellel oli oluline roll. Lisaks tasub meeles hoida, et ka meie peame olema tänulikud ukrainlastele – nemad kaitsevad oma elu hinnaga nii nende kodumaad kui ka Euroopa tulevikku,“ sõnas Herem.