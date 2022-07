Vinnõtsjas hukkunud tüdrukutirts esines koos Zelenskõi naisega

Üks kuulsamaid ukrainlasi maailmas on praegu nelja-aastane Downi sündroomiga Liza, keda kahjuks enam meie seas ei ole. Pildid ja videod tema ümberkukkunud vankrist levivad kõikjal ning juba mitmendat korda on maailm rabatud: kas okupantide jõhkrusel pole piire? Venemaa aga vastab, et pommitas mitte rahulikke linnaelanikke ja kontserdiks valmistuvaid lavatöölisi, vaid relvatarnijaid ja sõjaväelasi.