TOP | Ilutulestikud Ukrainas

Ilutulestikeks ristitud Vene sõjaväe moonaladude õhkimised annavad lootust, et varsti pole venelastel lihtsalt moona, millega Ukrainas pommitada, kuid pikk lahing on veel ees. Kui raketid otsa saavad, siis tundub, et raha ja valedega meelitatakse sõtta igasuguseid ullikesi, kes on vist kohati valmis ka relvaks vaid nuia kasutades erioperatsioonis osalema. Uskumatu. Mis muud, kui peame vastu!