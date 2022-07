Juhtkiri | Üllatusministrid uues valitsuses

Aga talv on tulekul. Kas meil on piisavalt küttematerjali, et külmad kuud üle elada? Kas LNG ujuvterminaal saab valmis, kas kõigile soovijatele jätkub kuivi küttepuid? Elektriturureform on veel väga toores seisus, sellega tuleb veel palju vaeva näha. Inimeste toimetulek. Palgad, toetused, maksud. Koroona. Ja siis veel kõik see eelarve klappima saada.

Tööd on palju ja probleemid keerulised. Ükskõik, mis lahendused ka nüüd välja pakutakse, kindel on see, et rahulolematuid saab palju olema ja iga detail käiakse kullipilgul üle. On sellist stressi siis inimesele vaja? Ja tõsi on ka see, et ilmselt nii mõnelegi on tegu ajutise tööga. Tööandja vaatab märtsis üle, kas tasub valitsusele uut mandaati anda.