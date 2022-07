Riknenud kaevuveega vanahärra: „Ma ostan iga päev poest vett, aga viiest liitrist ei jätku päevakski.“

„Kaheksa aastat ma olen rääkinud, mitte keegi ei tee välja kah. Kaevumeister lõi vaia maasse ja helistas valda, sealt öeldi, et meie ei tee mitte midagi. Euroopa Liit on välja mõelnud, et ainult maale saab kaevu tegemiseks raha. Meie oleme alevik ja siia raha ei anta, kuigi minu teada on alevik maapiirkond,“ ütleb 80aastane Mustla elanik Leo Ruut.