Urmas Hännile | Pea tett pilla-palla, kavva tett om kaunikene?

Loomulikult on kiiduväärt, et pärast järeltöid [„Nendes (suuremates teemades – U.H.) me oleme kokku leppinud ja nüüd tuleb lepingu teksti veel lihvima hakata ja seal mõned detailid täpsustada,"] ning toolitantsu (loe: ministriportfellide jagamist) ametisse hakkav uus punt tõotab märgatavalt suurendada inimeste majanduslikku turvatunnet ning perede toimetulekut. Ehk tõsta toetusi lastele ja lasterikastele leibkondadele, kergitada tulumaksuvaba miinimumi, valmistada kõrgete energiahindade leevendamiseks ette elektriturureform.