GALERII | Valitsuspartnerid allkirjastasid koalitsioonileppe. Loe täismahus, mida lubatakse!

„Tahan näha Eestit, mis on valla uutele ideedele ja huvitavatele arvamustele, Eestit, mis liigub tulevikku julge, avara ja targa pilguga. Uue valitsuse ees seisvatest ülesannetest kõige olulisemad on tagada meie julgeolek, rakendada meetmeid energiakriisi ohjeldamiseks, aidata inimesi kiire hinnatõusu tingimustes igapäevaeluga toime tulla ning minna lõpuks üle ühtsele eestikeelsele haridusele,“ rääkis Reformierakonna juht Kaja Kallas.

„Eesti inimestel on põhjust koalitsioonilepinguga rahul olla. Oleme seadnud suured eesmärgid ja kokku leppinud julged lahendused Eesti suurtele probleemidele. Astume olulised sammud eestikeelse hariduse ja kõrghariduse, julgeoleku ja perehüvitiste vallas ning viime ellu elektriturureformi. Olen kindel, et meie valitsusdelegatsioon ja kolm osapoolt koostöös suudavad need eesmärgid ellu viia." ütles erakond Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder